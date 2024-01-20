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Почти 800 оккупантов, 14 артсистем и десяток ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Суббота 20 января 2024 07:50
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Почти 800 оккупантов, 14 артсистем и десяток ББМ. Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 375 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 автомобилей, 14 артсистем и 10 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;
  • танков - 6171 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;
  • РСЗО - 967 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 654 ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты - 1818 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;
  • специальная техника - 1389 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.

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