Почти 800 оккупантов, 14 артсистем и десяток ББМ. Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 375 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 автомобилей, 14 артсистем и 10 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;
- танков - 6171 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;
- артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;
- РСЗО - 967 (+1) ед.;
- средства ПВО - 654 ед.;
- самолетов - 331 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 1818 ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;
- специальная техника - 1389 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.
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