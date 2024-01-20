Почти 800 оккупантов, 14 артсистем и десяток ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 января, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 375 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 автомобилей, 14 артсистем и 10 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;

танков - 6171 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;

артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;

РСЗО - 967 (+1) ед.;

средства ПВО - 654 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1818 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;

специальная техника - 1389 (+5) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.