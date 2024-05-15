ГУР ударило по скоплению россиян на Запорожском направлении (видео)

Украинские разведчики ударили по скоплению личного состава оккупантов на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам", - говорится в сообщении.

За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:

грузовик "Урал" - 2 шт.;

УАЗ "Буханка" - 2 шт.;

БТР – 1 шт.;

Баги – 1 шт.;

склад боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.

Потери РФ в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.

Отметим, что буквально 13 мая украинские войска смогли сбить российский вертолет Ка-52. А 11 мая был сбит российский Су-25 на Авдеевском направлении.

Добавим, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских окупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.

А в общей сложности за неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения.