ГУР ударило по скоплению россиян на Запорожском направлении (видео)
Украинские разведчики ударили по скоплению личного состава оккупантов на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам", - говорится в сообщении.
За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:
- грузовик "Урал" - 2 шт.;
- УАЗ "Буханка" - 2 шт.;
- БТР – 1 шт.;
- Баги – 1 шт.;
- склад боеприпасов.
Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.
Потери РФ в Украине
Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.
Отметим, что буквально 13 мая украинские войска смогли сбить российский вертолет Ка-52. А 11 мая был сбит российский Су-25 на Авдеевском направлении.
Добавим, что за прошедшую неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более 100 российских окупантов, 154 опорных пункта и 289 единиц техники врага.
А в общей сложности за неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения.
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