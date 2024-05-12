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Россия за неделю потеряла более 8 тысяч оккупантов и самолет

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 13:25
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Россия за неделю потеряла более 8 тысяч оккупантов и самолет Фото: стали известны потери РФ в Украине за неделю 5-12 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 05-12.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 8030 человек ликвидировано,
  • танков - 79 ед,
  • боевых бронированных машин - 196 ед,
  • артиллерийских систем - 260 ед,
  • РСЗО - 9 ед,
  • средств ПВО - 7 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 274,
  • крылатых ракет – 47,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 401 ед,
  • специальной техники - 40.

Потери РФ в Украине

Отметим, что за прошедшие сутки, 11 мая, ВСУ ликвидировали еще 1260 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.

Кроме того, 11 мая ВСУ удалось сбить еще один российский Су-25 в районе Авдеевки. Россия уже не досчиталась 350 своих самолетов и 325 вертолетов.

Добавим, что за неделю с 28 апреля по 5 мая ВСУ отминусовали 8110 российских военных и один самолет. А за апрель 2024 российская армия лишилась 26960 военных и 4508 единиц техники и вооружения. Также за месяц был сбит один вражеский самолет.

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