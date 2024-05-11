Украинские военные уничтожили российский Су-25

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", - говорится в сообщении. Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".