ua en ru
Сб, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили российский Су-25

Суббота 11 мая 2024 17:52
UA EN RU
Украинские военные уничтожили российский Су-25 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".

Су-25 - дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки наземных войск и уничтожения целей. Штурмовик оснащен авиационными пушками, авиационными бомбами, неуправляемыми ракетами "воздух-поверхность" и управляемыми ракетами "воздух-воздух".

Согласно опубликованным данным, приблизительная стоимость одного самолета Су-25 составляет 11 миллионов долларов США.

Напомним, 4 мая ВСУ сбили российский Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Су-25 Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы