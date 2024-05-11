Украинские военные уничтожили российский Су-25
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.
"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".
Су-25 - дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки наземных войск и уничтожения целей. Штурмовик оснащен авиационными пушками, авиационными бомбами, неуправляемыми ракетами "воздух-поверхность" и управляемыми ракетами "воздух-воздух".
Согласно опубликованным данным, приблизительная стоимость одного самолета Су-25 составляет 11 миллионов долларов США.
Напомним, 4 мая ВСУ сбили российский Су-25.
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