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ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Запоріжжя, Середа 15 травня 2024 15:18
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ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео) Фото: розвідники вдарили по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів на Запорізькому напрямку. Також знищено техніку та склад ворога.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли:

  • вантажівка "Урал" - 2 шт.;
  • УАЗ "Буханка" - 2 шт.;
  • БТР - 1 шт.;
  • Багі - 1 шт.;
  • склад боєприпасів.

Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.

Втрати РФ в Україні

Сили оборони України за останню добу спромоглися ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.

Зазначимо, що буквально 13 травня українські війська змогли збити російський вертоліт Ка-52. А 11 травня було збито російський Су-25 на Авдіївському напрямку.

Додамо, що за минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських оккупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.

А загалом за тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, більше 1300 одиниць техніки та озброєння.

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