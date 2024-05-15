ГУР вдарило по скупченню росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів на Запорізькому напрямку. Також знищено техніку та склад ворога.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли:

вантажівка "Урал" - 2 шт.;

УАЗ "Буханка" - 2 шт.;

БТР - 1 шт.;

Багі - 1 шт.;

склад боєприпасів.

Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.

Втрати РФ в Україні

Сили оборони України за останню добу спромоглися ліквідувати ще понад 1500 російських солдатів.

Зазначимо, що буквально 13 травня українські війська змогли збити російський вертоліт Ка-52. А 11 травня було збито російський Су-25 на Авдіївському напрямку.

Додамо, що за минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських оккупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.

А загалом за тиждень, з 5 по 12 травня, окупанти втратили 8030 військових, більше 1300 одиниць техніки та озброєння.