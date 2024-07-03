ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР ударило по логистике РФ, уничтожив больше десяти единиц техники (видео)

Украина, Среда 03 июля 2024 10:48
UA EN RU
ГУР ударило по логистике РФ, уничтожив больше десяти единиц техники (видео) Фото: ГУР ударило по логистике РФ на фронте (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики наносят мощные удары по российской логистике на фронте. В частности, уничтожены более десятка единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечают разведчики, результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью FPV-дронов продолжается.

Потери РФ в Украине

По данным на 3 июля ВСУ ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Ранее президент Владимир Зеленский уточнял, что соотношение потерь на фронте составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро