ПВО, танки, дроны и почти 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки со 2 на 3 июля Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, что за прошедшие сутки враг не жалел живой силы на Покровском направлении. Поэтому в результате боевых действий россияне потеряли 350 военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты видят будущее Украины в НАТО. Однако чтобы стать членом Североатлантического альянса, соответствующее решение должны принять все 32 страны военного блока.

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