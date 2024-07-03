ПВО, танки, дроны и почти 1200 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине
За сутки со 2 на 3 июля Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков. Общие потери врага с начала полномасштабной войны составили 546 270 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 16 танков и 57 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 546 270 (+1180) человек ликвидировано;
- танков – 8123 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 15 583 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 14 712 (+57) ед;
- РСЗО - 1115 (+1) ед;
- средства ПВО – 876 (+2) ед.;
- самолетов – 360 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 668 (+27) ед.;
- крылатых ракет – 2336 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 850 (+63) ед;
- специальной техники – 2464 (+12) ед.
Напомним, что за прошедшие сутки враг не жалел живой силы на Покровском направлении. Поэтому в результате боевых действий россияне потеряли 350 военных.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты видят будущее Украины в НАТО. Однако чтобы стать членом Североатлантического альянса, соответствующее решение должны принять все 32 страны военного блока.
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