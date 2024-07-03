ГУР вдарило по логістиці РФ, знищивши більше десяти одиниць техніки (відео)
Українські розвідники завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Зокрема, знищено понад десяток одиниць техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на фронті за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.
Як зазнчають розвідники, результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою FPV-дронів триває.
Втрати РФ в Україні
За даними на 3 липня ЗСУ ліквідували 1180 російських загарбників. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни становили 546 270 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 16 танків та 57 артилерійських систем.
Раніше президент Володимир Зеленський уточнював, що співвідношення втрат на фронті становить 6 росіян до 1 українця. Така статистика на Харківському та Покровському напрямках.
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