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Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам

Украина , Воскресенье 30 июня 2024 15:49
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Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Соотношение потерь на фронте по состоянию на сегодня составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

"У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что современная война - технологичная. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

"Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто больше технологический, тот может побеждать", - добавил президент.

Потери на войне

Украина не раскрывает потери среди военных. Однако в конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на тот момент на фронте погибли 31 тысяча украинских воинов.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 542 тысяч солдат и тысяч единиц техники.

Также, когда Россия начала наступление в районе Волчанска, Зеленский сообщал, что соотношение потерь на севере Харьковской области составляет 8 россиян к 1 украинцу.

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