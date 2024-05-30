ГУР уточнило данные об атаке на катера "Тунец": потери РФ возросли

Что предшествовало

Напомним, ранее источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали о том, что украинские защитники поразили в Крыму два российских катера типа "Тунец".

Позже эту информацию официально подтвердили в Главном управлении разведки.

Отметим, что украинские защитники уже уничтожали такие катера. В частности, это произошло осенью прошлого года.

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