ГУР уточнило дані про атаку на катери "Тунець": втрати РФ зросли

Що передувало

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли про те, що українські захисники вразили в Криму два російські катери типу "Тунець".

Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили у Головному управлінні розвідки.

Зазначимо, що українські захисники вже знищували такі катери. Зокрема, це сталося восени минулого року.

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