В несколько этапов: появились детали эвакуации украинцев из Ирана

ГУР и МИД успешно эвакуировали более 30 украинцев из Ирана. Людей доставили через Азербайджан и Молдову в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как состоялась эвакуация

Как сообщается, 24 июня по поручению президента Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел организовали эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.

Эта операция стала частью масштабной кампании по возвращению украинцев из зон повышенной опасности.

Эвакуация проходила в несколько этапов. Сначала группу украинцев собрали на территории посольства Украины в Тегеране, где им предоставили всю необходимую информацию.

Фото: ГУР и МИД успешно вернули украинцев из Ирана (t.me/DIUkraine)

Далее людей доставили автобусом до иранско-азербайджанской границы. Особенностью стало то, что переход по мосту через реку Аракс, которая разделяет две страны, происходил пешком - с детьми, чемоданами и вещами.

После прохождения таможенных процедур украинцев встретили представители Азербайджана. Благодаря поддержке правительств Азербайджанской Республики и Республики Молдова, эвакуированных доставили воздушным транспортом в Кишинев, а оттуда автобусом в Киев.

Одна из участниц операции рассказала, что хотя ее дети родились и жили в Иране, они сохраняют связь с Украиной.

Всего в рамках масштабной операции из Ирана и Израиля эвакуированы 164 гражданина Украины.