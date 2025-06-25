В несколько этапов: появились детали эвакуации украинцев из Ирана
ГУР и МИД успешно эвакуировали более 30 украинцев из Ирана. Людей доставили через Азербайджан и Молдову в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Как состоялась эвакуация
Как сообщается, 24 июня по поручению президента Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел организовали эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.
Эта операция стала частью масштабной кампании по возвращению украинцев из зон повышенной опасности.
Эвакуация проходила в несколько этапов. Сначала группу украинцев собрали на территории посольства Украины в Тегеране, где им предоставили всю необходимую информацию.
Далее людей доставили автобусом до иранско-азербайджанской границы. Особенностью стало то, что переход по мосту через реку Аракс, которая разделяет две страны, происходил пешком - с детьми, чемоданами и вещами.
После прохождения таможенных процедур украинцев встретили представители Азербайджана. Благодаря поддержке правительств Азербайджанской Республики и Республики Молдова, эвакуированных доставили воздушным транспортом в Кишинев, а оттуда автобусом в Киев.
Одна из участниц операции рассказала, что хотя ее дети родились и жили в Иране, они сохраняют связь с Украиной.
Всего в рамках масштабной операции из Ирана и Израиля эвакуированы 164 гражданина Украины.
Удары по Ирану в ночь на 22 июня
Напомним, 22 июня 2025 года США ударили из авиации по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент США Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".
Однако такие действия заставили Израиль экстренно закрыть свое воздушное пространство из-за ожидания удара по Еврейскому Государству со стороны Тегерана.
В то же время Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по заключению ядерной сделки.
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