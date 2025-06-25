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ГУР та МЗС провели успішну евакуацію українців з Ірану: що відомо

Середа 25 червня 2025 09:39
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ГУР та МЗС провели успішну евакуацію українців з Ірану: що відомо Фото: ГУР та МЗС успішно повернули українців з Ірану (t.me/DIUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР та МЗС успішно евакуювали понад 30 українців з Ірану. Людей доправили через Азербайджан і Молдову до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як відбулась евакуація

Як повідомляють, 24 червня за дорученням президента Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ організували евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Ця операція стала частиною масштабної кампанії із повернення українців із зон підвищеної небезпеки.

Евакуація проходила в кілька етапів. Спершу групу українців зібрали на території посольства України в Тегерані, де їм надали всю необхідну інформацію.

Фото: ГУР та МЗС успішно повернули українців з Ірану (t.me/DIUkraine)

Далі людей доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Особливістю стало те, що перехід мостом через річку Аракс, яка розділяє дві країни, відбувався пішки - з дітьми, валізами та речами.

Після проходження митних процедур українців зустріли представники Азербайджану. Завдяки підтримці урядів Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова, евакуйованих доставили повітряним транспортом до Кишинева, а звідти автобусом до Києва.

Одна з учасниць операції розповіла, що хоча її діти народилися і жили в Ірані, вони зберігають зв’язок з Україною.

Усього в межах масштабної операції з Ірану та Ізраїлю евакуйовано 164 громадянина України.

Удари по Ірану в ніч на 22 червня

Нагадаємо, 22 червня 2025 року США вдарили з авіації по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент США Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".

Однак такі дії змусили Ізраїль екстрено закрити свій повітряний простір через очікування удару по Єврейській Державі з боку Тегерана.

Водночас Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо укладання ядерної угоди.

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