ГУР та МЗС провели успішну евакуацію українців з Ірану: що відомо
ГУР та МЗС успішно евакуювали понад 30 українців з Ірану. Людей доправили через Азербайджан і Молдову до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Як відбулась евакуація
Як повідомляють, 24 червня за дорученням президента Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ організували евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.
Ця операція стала частиною масштабної кампанії із повернення українців із зон підвищеної небезпеки.
Евакуація проходила в кілька етапів. Спершу групу українців зібрали на території посольства України в Тегерані, де їм надали всю необхідну інформацію.
Далі людей доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Особливістю стало те, що перехід мостом через річку Аракс, яка розділяє дві країни, відбувався пішки - з дітьми, валізами та речами.
Після проходження митних процедур українців зустріли представники Азербайджану. Завдяки підтримці урядів Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова, евакуйованих доставили повітряним транспортом до Кишинева, а звідти автобусом до Києва.
Одна з учасниць операції розповіла, що хоча її діти народилися і жили в Ірані, вони зберігають зв’язок з Україною.
Усього в межах масштабної операції з Ірану та Ізраїлю евакуйовано 164 громадянина України.
Удари по Ірану в ніч на 22 червня
Нагадаємо, 22 червня 2025 року США вдарили з авіації по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент США Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".
Однак такі дії змусили Ізраїль екстрено закрити свій повітряний простір через очікування удару по Єврейській Державі з боку Тегерана.
Водночас Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо укладання ядерної угоди.
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