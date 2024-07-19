ГУР о ситуации на границе с Беларусью: никаких изменений с точки зрения безопасности нет

Что предшествовало

Напомним, ранее Беларусь несколько раз обвинила Украину в провокациях на границе. Пропагандисты РФ и Беларуси писали, что белорусы возле границы якобы обнаружили схрон со взрывчаткой. При этом воздушное пространство РБ якобы нарушал дрон.

После этого Беларусь обвинила Украину в стягивании войск к границе. Также в Минске были обеспокоены тем, что украины возводят возле границы фортификации.

На фоне таких вбросов белорусы перебросили к границе свои войска. Но уже 13 июля самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что "угрозы на границе нет", поэтому солдат отвели с приграничного участка.

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