ГУР про ситуацію на кордоні з Білоруссю: жодних змін з точки зору безпеки немає

Що передувало

Нагадаємо, раніше Білорусь кілька разів звинуватила Україну у провокаціях на кордоні. Пропагандисти РФ та Білорусі писали, що білоруси біля кордону нібито виявили схованку з вибухівкою. Водночас повітряний простір РБ нібито порушував дрон.

Після цього Білорусь звинуватила Україну у стягуванні військ до кордону. Також у Мінську були стурбовані тим, що українці будують біля кордону фортифікації.

На тлі таких вкидів білоруси перекинули до кордону свої війська. Але вже 13 липня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що "загрози на кордоні немає", тож солдатів відвели з прикордонної ділянки.

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