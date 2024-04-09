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ГУР о ситуации на фронте: ближайшие месяцы будут непростые, ВСУ сдерживают нашествия

Вторник 09 апреля 2024 19:13
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ГУР о ситуации на фронте: ближайшие месяцы будут непростые, ВСУ сдерживают нашествия Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой. Украинские защитники продолжают сдерживать нашествия россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что военные действия происходят по всей линии фронта, но "отдельным направлением стоит восток, Донецкая и Луганская области". Там попытки наступления россиян носят особенно активный характер.

"Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке, от российских оккупантов. И ситуация по Часов Яру и на других участках - это все видно в живом режиме", - подчеркнул Юсов.

Наступление россиян

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что россияне могут готовить новое большое наступление. Оно, вероятно, начнется уже в мае или июне.

После этого глава государства рассказал о том, что Россия планирует мобилизовать дополнительно 300 тысяч солдат. Это хотят сделать к 1 июня.

Отметим, что 31 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в рамках которого планируют набрать 150 тысяч человек.

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