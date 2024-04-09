ГУР о ситуации на фронте: ближайшие месяцы будут непростые, ВСУ сдерживают нашествия

В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой. Украинские защитники продолжают сдерживать нашествия россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что военные действия происходят по всей линии фронта, но "отдельным направлением стоит восток, Донецкая и Луганская области". Там попытки наступления россиян носят особенно активный характер. "Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке, от российских оккупантов. И ситуация по Часов Яру и на других участках - это все видно в живом режиме", - подчеркнул Юсов.