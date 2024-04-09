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ГУР про ситуацію на фронті: найближчі місяці будуть непрості, ЗСУ стримують навали

Вівторок 09 квітня 2024 19:13
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ГУР про ситуацію на фронті: найближчі місяці будуть непрості, ЗСУ стримують навали Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. Українські захисники продовжують стримувати навали росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що військові дії відбуваються по всій лінії фронту, але "окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області". Там спроби наступу росіян мають особливо активний характер.

"Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, від російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках - це все видно в живому режимі", - наголосив Юсов.

Наступ росіян

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що росіяни можуть готувати новий великий наступ. Він, ймовірно, розпочнеться вже у травні чи червні.

Після цього глава держави розповів про те, що Росія планує додатково мобілізувати 300 тисяч солдатів. Це хочуть зробити до 1 червня.

Зазначимо, що 31 березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у рамках якого планують набрати 150 тисяч людей.

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