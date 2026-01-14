В ГУР рассказали об оборудовании, на котором производят крылатые ракеты в РФ
В ГУР МО Украины опубликовали информацию о десятках образцов иностранного технологического оборудования, используемого российскими предприятиями для производства ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Так, установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, которые применяют предприятия, привлеченные в создании корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудования для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов РФ.
Кроме того, разведчики узнали о фрезерном станке JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, который используется производителем компонентов для крылатых ракет Х-101.
Также стало известно о китайском термопластавтомате TAYU TY-200S, который эксплуатируется российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов всесуточной разведки.
Российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Такая практика иногда позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.
"Во избежание использования своих технологий в обеспечении войны и дестабилизирующих действий, мировым производителям оборудования следует ввести практику его постоянного отслеживания и контроля местонахождения", - отметили в ГУР.
Напомним, ранее в ГУР обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", который оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом.
Также ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.
Кроме того, также стало известно, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.