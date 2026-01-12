ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

"Шахед" с советской ракетой на борту: в ГУР объяснили, как он работает

Понедельник 12 января 2026 11:42
"Шахед" с советской ракетой на борту: в ГУР объяснили, как он работает Фото: "Шахед" с советской ракетой на борту управляется по радио (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ГУР обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", который оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению вражеских БпЛА, противник продолжает адаптировать свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей", - отметили в ГУР.

Применение модификации дрона с ПЗРК "Верба" на борту предусматривает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый - запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения ПЗРК, второй - после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку.

Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БпЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором.

&quot;Шахед&quot; с советской ракетой на борту: в ГУР объяснили, как он работает

Конструкция дрона

Набор блоков и компонентов стандартный для таких дронов: полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и тому подобное.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata. Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем - автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Страны происхождения остальной электронной компонентной базы - США, Китай, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Напомним, ранее эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

