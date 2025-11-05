ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ГУР раскрыли производителей компонентов ударного дрона "Орион"

Среда 05 ноября 2025 08:54
UA EN RU
В ГУР раскрыли производителей компонентов ударного дрона "Орион" Фото: в ГУР раскрыли производителей компонентов ударного дрона "Орион" (t.me/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

Эксперты ГУР МО Украины обнародовали трехмерную схему российского БпЛА "Орион", а также раскрыли информацию о 43 предприятиях, привлеченных к его производству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"Орион" - это ударно-разведывательный дрон производства подсанкционной российской группы компаний "Кронштадт".

Что известно о беспилотнике

Аппарат весом около одной тонны с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и тому подобное.

Кроме этого, "Орион" является носителем новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", компоненты которой Главное управление разведки публиковало ранее.

Радиус действия "Ориона" - до 250 км (с ретранслятором - до 300 км), продолжительность полета - до 30 часов. За такие тактико-технические характеристики и конкурентную цену российские СМИ громко прозвали его "убийцей "Байрактара".

Кто производит компоненты для "Ориона"

Треть компаний пока не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что создает реальную возможность продолжения поставок критических компонентов и продолжения войны против Украины.

Среди идентифицированных предприятий - производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для планера.

"Разработки вроде "Ориона" представляют угрозу не только для Украины, но и для цивилизованного мира в целом: технологии и компоненты могут передаваться союзникам России, в частности Ирану и КНДР, что расширяет риски их военного использования в других регионах", - заявили в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Войска РФ Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место