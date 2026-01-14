У ГУР розповіли про обладнання, на якому виробляють крилаті ракети у РФ

У ГУР МО України опублікували інформацію про десятки зразків іноземного технологічного обладнання, що використовується російськими підприємствами для виробництва ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Так, установки гідроабразивного різання чеського виробника PTV, які застосовують підприємства, залучені у створенні корабельних і берегових радіолокаційних станцій, обладнання для ракетних військ стратегічного призначення та систем безпеки військових об’єктів РФ.

Окрім того, розвідники дізнались про фрезерний верстат JVM-360LS CNC американської компанії JET Tools, який використовується виробникомкомпонентів для крилатих ракет Х-101.

Також стало відомо про китайський термопластавтомат TAYU TY-200S, який експлуатується російським виробником систем наведення, прицілів та комплексів вседобової розвідки.

Російські підприємства ВПК активно використовують лізингові схеми отримання іноземного обладнання замість прямої купівлі. Така практика подекуди дозволяє приховувати кінцевого користувача та слугує інструментом обходу санкційних обмежень.

"Для уникнення використання своїх технологій у забезпеченні війни та дестабілізаційних дій, світовим виробникам обладнання слід запровадити практику його постійного відстеження та контролю місцеперебування", - зазначили у ГУР.