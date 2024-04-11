Десятки дронов, ракеты "Кинжал" и не только. Сколько целей сбила ПВО

Во время массированного обстрела по Украине 11 апреля российские войска применили более 80 дронов и ракет, в том числе "Кинжалы". Основной удар дронов пришелся на Львовскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В целом, по его словам, враг применил 82 средства воздушного нападения:

"В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА. Основное направление - Львовская область", - рассказал он.

Обстрел Украины

Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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