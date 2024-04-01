Угроза остается высокой: Гуменюк о пусках "Калибров" с кораблей

Российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность с моря остается.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Объективно мы понимаем, что опасность, в частности, ракетная угроза с моря никуда не делась. Потому что общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой, несмотря на то, что они находятся в пунктах базирования и почти не используются для выхода на боевое дежурство, всего дважды мы фиксировали за последнее время", – сказала она.

По ее словам, накануне массированных комбинированных ракетно-дроновых атак, враг выводил ракетоносители, в частности, подводные в акваторию Черного моря. "Вероятно, чтобы рассредоточить внимание сил противовоздушной обороны", - пояснила Гуменюк.

Как отметила спикер, несмотря на то, что враг пытается скрывать свою корабельную группировку, суда находятся в зоне возможного поражения Силами обороны Украины.

"Нам необходимо спланировать боевую работу таким образом, чтобы она была максимально результативна", - сказала она.

Гуменюк сообщила, что корабли будут защищаться, у них есть для этого возможности, в том числе противовоздушная оборона, и пытаются обустроить дополнительные заграждения, которые должны защитить их от морских дронов.

"В частности, мы видели, что они, регулярно выходя на краткосрочное патрулирование в Черном море, не выходят слишком далеко, а только контролируют целостность и расположение боновых ограждений, которые обустроили при входе в бухту, а сейчас еще уплотняют их дополнительно", - добавила Гуменюк. .

Опасность с русских кораблей

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - заявил руководитель ГУР.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось", - добавил он.

В прошлом году россияне активно использовали крылатые ракеты "Калибр" морского базирования для ударов по энергетике Украины. В этом году враг почти не применил этот тип ракет.