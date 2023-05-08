В ГУР рассказали, как изменились цели российских обстрелов Украины

Он объяснил, если говорить о первых волнах в зимний период обстрелов, то это была попытка уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, погрузить Украину в темноту, посеять панику и таким образом принудить к капитуляции и принятию условий агрессора.

"Этого не получилось. Ракетный блицкриг, как и начальная операция взять Киев с 24 февраля, потерпели фиаско", - отметил Юсов.

В свою очередь представитель ГУР рассказал о целях, которые ставит перед собой агрессор.

"Сегодняшние атаки, которые продолжаются (с учетом того, что ракетный потенциал агрессора, особенно в части высокоточного вооружения, в значительной степени израсходован и так быстро восстанавливать они его не могут), их задача - это попытка усложнения или срыва дальнейших наступательных действий украинской армии в отношении освобождение наших территорий. То есть (целями являются - ред.) логистика, пути снабжения, техника, живая сила", - сообщил Юсов.

По его словам, за неимением разведданных, учитывая наличие несовременного и невысокоточного вооружения, наблюдается, что удары противника фактически наносятся по гражданским объектам и страдают не военные, а мирные граждане.

"Что в принципе свидетельствует о террористических актах, которые продолжает так называемая Российская Федерация и режим Путина, и показывает геноцидный характер войны, которую ведет Россия против Украины", - акцентировал Юсов.

На уточняющий вопрос обстрелы жилых домов свидетельствуют о том, что российское ракетное оружие не высокоточно или это все-таки целенаправленный террор, он сказал, что все зависит от ситуации.

"Это в разных ситуациях может свидетельствовать о разном, но также и о целенаправленном терроре. Есть доказанные факты, когда намеренно били именно по гражданским объектам, понимая, что там будут потери среди гражданского населения. Последний удар по Умани - именно из этой серии", - добавил Юсов.

Напомним, как ранее сообщали в ГУР, российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты и концентрация наших войск и логистика.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне будут применять имеющееся оружие по наиболее приоритетным для них целям. Таковыми остается, в частности, и западное вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.