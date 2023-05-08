У ГУР розповіли, як змінились цілі російських обстрілів України

Він пояснив, якщо говорити про перші хвилі в зимовий період обстрілів, то це була спроба знищити українську енергетичну інфраструктуру, занурити Україну в темряву, посіяти паніку і в такий спосіб змусити до капітуляції і прийняття умов агресора.

"Цього не вийшло. Ракетний бліцкриг, як і початкова операція взяти Київ з 24 лютого, зазнали фіаско", - зазначив Юсов.

Своєю чергою представник ГУР розповів про цілі, які наразі ставить перед собою агресор.

"Сьогоднішні атаки, які продовжуються (з урахуванням того, що ракетний потенціал агресора, особливо в частині високоточного озброєння, значною мірою витрачений і так швидко поновлювати вони його не можуть), їхнє завдання - це спроба ускладнення або зриву подальших наступальних дій української армії щодо визволення наших територій. Тобто (цілями є - ред.) логістика, шляхи постачання, техніка, жива сила", - повідомив Юсов.

За його словами, через брак розвідданих, зважаючи на наявність несучасного та невисокоточного озброєння, спостерігається, що удари противника фактично завдаються по цивільних об'єктах і страждають не військові, а мирні громадяни.

"Що в принципі є свідченням терористичних актів, які продовжує так звана Російська Федерація та режим Путіна, і показує геноцидний характер війни, яку веде Росія проти України", - акцентував Юсов.

На уточнююче питання, обстріли житлових будинків свідчать про те, що російська ракетна зброя не високоточна чи це все-таки цілеспрямований терор, він сказав, що все залежить від ситуації.

"Це в різних ситуаціях може свідчити про різне, але також і про цілеспрямований терор. Є доведені факти, коли навмисно били саме по цивільних об'єктах, розуміючи, що там будуть втрати серед цивільного населення. Останній удар по Умані - саме з цієї серії", - додав Юсов.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ГУР, російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, і концентрація наших військ і логістика.

Додамо, за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни будуть застосовувати наявну зброю по найбільш пріоритетних для них цілях. Такими залишається, зокрема, і західне озброєння.

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