Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью РБК-Украина – о панических настроениях у оккупантов перед наступлением украинской армии, о дронах над Кремлем, взрывах в оккупированном Крыму и изменении целей российских массированных обстрелов.

Оккупанты на протяжении нескольких месяцев выстраивали оборонительные сооружения на юге, опасаясь наступления украинской армии. Однако в последние недели панические настроения среди россиян, похоже, начали зашкаливать.

Гауляйтер в Запорожской области Евгений Балицкий в прошлую пятницу объявил о частичной эвакуации населения региона. Он объяснил это тем, что, мол, наступление ВСУ может начаться уже в ближайшие дни или часы.

А после серии регулярных взрывов в оккупированном Крыму оккупанты решили закрыть Керченский мост, соединяющий полуостров с территорией России. Это якобы сделано по техническим причинам, хотя местные жители говорят, что из-за угрозы ударов.

Как оккупанты готовятся к наступательной операции Украины, будет ли курортный сезон в Крыму, что произошло над Кремлем и как Россия изменила цели массированных обстрелов в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

– Из российских пабликов выглядит так, что там очень боятся нашего наступления. Действительно ли это так и наблюдается ли какая-то суета среди окупантов на наших захваченных украинских территориях?

– С одной стороны, враг действительно готовится к продолжению освобождения украинскими Силами безопасности и обороны временно оккупированных территорий. Мы видим инженерные работы, траншеи, разного рода сооружения, так называемые "зубы дракона", перемещение живой силы и техники.

С другой стороны – да, это сопровождается в том числе и паническими настроениями – среди окупантов, среди оккупационной администрации, в том числе среди российских военных. Это видно и по материалам перехватов, и по другой информации. И также среди простых "обывателей", которые являются коллаборантами. Поэтому да – паника есть. И если те же траншеи роются на севере Крыма – это значит, что для себя один из сценариев они предполагают отступление и прорыв в Крым украинских Сил безопасности и обороны.

– Фиксируется ли какой-то активный выезд коллаборантов и россиян с наших оккупированных территорий?

– В первую очередь это очень хорошо видно по Крыму, но не только. Каждый раз, когда какой-то инцидент случается, кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова, то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской федерации – Московии.

Поэтому да – уезжают. А если говорить о более узкой группе – руководстве оккупационных администраций Крыма, командовании – то они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло – вывезли даже за пределы Российской федерации или, по крайней мере, на территории Московии.

То же касается условных элит – бизнес, политических, военных. Они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану.

– Это происходит исключительно в Крыму?

– Нет, конечно, не исключительно в Крыму. Речь идет и об ОРДЛО – так называемых "ЛНР", "ДНР" и других оккупированных территориях. То есть в принципе даже те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах. И не сделали этого до сих пор, по крайней мере в отношении (вывоза – ред.) своих семей, исключительно из-за страха перед высшим рашистским командованием, которое запрещает подобные действия, следит. И в данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима.

– Вы упомянули о линиях обороны, которые выстраиваются на севере Крыма. Также CNN недавно опубликовало материал, где указало, что действительно у россиян есть мощные, большие, многоэшелонированные линии обороны, которые видны из космоса. Насколько это вообще эффективно и насколько это может осложнить наши наступательные действия в какой-то перспективе? Я не говорю – сейчас или позже.

– Враг готовится, это правда. Это видно и невооруженным глазом, и со спутников. Безусловно, это фактор, который будет учитывать и украинское военное командование, и военно-политическое руководство. То есть это фактор, который будут учитывать при планировании дальнейших операций по освобождению украинских территорий. Пренебрегать подобными вещами никто не будет. Это, разумеется, дополнительные усложнения и задачи для украинских Сил безопасности и обороны, для проведения штурмовых операций, для работы бронетехники. Но, тем не менее, это те вещи, которые известно как обходить.

– В российских медиа ранее распространялась информация, что вроде бы такие линии обороны и эти "зубы дракона" возводились и в российских приграничных регионах. В самом деле такое есть?

– Да, инженерные работы продолжаются, в том числе, на территории самой так называемой Российской федерации.

– А зачем, с какой целью, вам известно?

– Очевидно, они боятся разных сценариев развития событий и активности украинских Сил безопасности и обороны на разных направлениях.

– Что мы пойдем захватывать Белгород?

– Я думаю, что нам чужого не нужно. Но вернуть свое – безусловно, Украина это выполнит и обеспечит.

– Что касается Крыма – видите ли вы там подготовку к курортному летнему сезону или, возможно, наоборот, какие-то другие процессы? Вы сказали, что после каждого взрыва наблюдается выезд людей. Но, как я понимаю, это идет как-то эпизодически: бабахнуло – уезжают, потом снова бабахнуло – уезжают. Что там сейчас перед летом?

– В концлагерях курортный сезон не проводят. Сегодня и вся Российская федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути, репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить? Разве если переодетые фсбшники будут притворяться туристами – в таком случае возможно.

– Издание BlackSeaNews подсчитало, что с начала этого года в Крыму было около 30 взрывов – "хлопков". Что это так активно там загорается, какие объекты?

– Во-первых, это работают разные факторы. Преимущественно речь идет об инцидентах или проблемах с соблюдением правил противопожарной безопасности на объектах прежде всего военных, а также на тех объектах, которые обеспечивают деятельность оккупационной армии и флота. Как это недавно было на нефтебазе, которая хорошо пылала, и многим украинцам и добрым людям в мире это понравилось.

Временно оккупированный Крым остается украинской территорией. Любые действия украинских Сил безопасности и обороны, правоохранительных органов, спецслужб на украинской территории абсолютно законны. И цели (в виде – ред.) оккупантов, военные объекты и объекты, обслуживающие военную инфраструктуру, также законны.

– Насчет инцидента с дроном в районе Кремля. Как бы вы прокомментировали это? Что это было? Причастна ли Украина?

– Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не имеют отношения и в этом нет нужды. Потому что мероприятия украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника. Тратить время, усилия – а безусловно, подобная операция требовала бы серьезного планирования и использование серьезных ресурсов для того, чтобы провести какую-то серьезную информационно-пропагандистскую акцию, потому что ничем большем оно не является – наверное, это было бы странно. Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как подала российская пропаганда очень быстро и очень оперативно.

Что это было? Это могли быть разные сценарии – от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля. Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таковым оно и есть), то это событие, которое работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию.

– Институт изучения войны предположил, что это могла быть устроена провокация собственно Кремлем, возможно, для какой-то эскалации или для того, чтобы подстрекнуть народ перед следующей официальной волной мобилизации. Вы как считаете? Вы предполагаете, что за этим мог именно Кремль стоять?

– Это вероятно. Но когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому жители определенных "башен" вполне могли быть к этому причастны.

– Видим, что недавно была проведена серия перестановок в верхушке российской армии. В частности это такие фамилии как (командовал оккупационными войсками в апреле 2022 года, генерал армии РФ, Александр, – ред.) Дворников, (начальник восточного военного округа РФ Рустам, – ред.) Мурадов, (замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению Михаил, – ред.) Мизинцев. Эти увольнения связаны с тем, что россиянам нужно усилить подготовку к нашему наступлению? Или это связано с тем, что российское "большое" наступление фактически провалилось?

– Да. В первую очередь это связано с провалом так называемого "большого" зимнего наступления, которое, собственно, ничем так и не закончилось. То есть цели, задачи по оккупации украинского Донбасса и выходу на админграницы Донецкой и Луганской области провалены. Бои за Бахмут, ставшие катастрофическими с точки зрения потерь живой силы и техники для рашистов, продолжаются. Собственно, колоссальная пиар-кампания по большому наступлению закончилась с точки зрения результатов совершенно ничтожным пшиком.

Поэтому да – перестановки продолжаются и будут продолжаться. Ищут крайних и виновных. Другое дело, что ответственные в данной ситуации именно те люди, круг лиц, которые ставят перед рашистской армией цели, которые невозможно достичь и выполнить. Безусловно, это начиная с полномасштабного вторжения 24 февраля, когда до сих пор "все идет по плану". Тем не менее, мы видим перестановки и на уровне руководителя оккупационной армии в Украине, когда Суровикина меняют на Герасимова. С самим Герасимовым сейчас сложнее, потому что если уж его наказывать за неисполнение глупых приказов, то кто тогда выше остается? Ну разве сам Шойгу без единого дня боевого опыта или так называемый Владимир Путин?

– Почему так активно тему нашего будущего наступления комментирует Пригожин, как вы считаете?

– Такие люди, как Пригожин, когда мы говорим о российском так называемом обществе, если что-то говорит – говорит не только от своего имени, а от имени своих партнеров, покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи. Часть российской так называемой политической, властной элиты рассматривают разные сценарии, в том числе планируют какую-то жизнь после Путина, после поражения в войне с Украиной. Поэтому готовят к разным апокалиптическим (а на самом деле – реалистичным) для России сценариям.

– Можете ли вы приоткрыть информацию, что это за крыло – может быть, это какая-то "башня", к которой принадлежит Пригожин, кто его покровительствует?

– Я думаю, что это даже не одно крыло – это разные круги, которые могут конкурировать между собой. Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемах в армии окупантов. Так что это разные круги. И количество таких кругов, их вес будет только расти, они понимают, что эта полномасштабная агрессия была огромной ошибкой, которая уже стоит современной России непомерную цену. Чем дольше продлится агрессия – тем больше будет расти эта цена.

– Недавно Пригожин также заявил о том – это было его очередное заявление, я бы даже сказала "наезд" на минобороны России – что "вагнеровцы" вроде бы заканчиваются, что им снова недостаточно снарядов. И он выдвинул прямой ультиматум Шойгу, или им дают нормальное количество боеприпасов, или он выводит своих боевиков из Бахмута. Почему он вообще выносит эти все "внутряки" на публику?

– Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевна по нескольким направлениям, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления многомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я".

– А действительно ли есть у "вагнеровцев" дефицит боеприпасов? И действительно ли у них такая катастрофическая ситуация с личным составом?

– Потери личного состава и техники во всех подразделениях рашистов, совершающих штурмовые действия на Бахмутском направлении, огромны. Это правда. И в том числе речь идет о "вагнеровцах". И расходы БК большие. Потому такой дефицит наблюдается. К тому же с рекрутингом дополнительных боевиков даже по зонам у разных ЧВК, в том числе у "вагнеровцев", действительно наблюдаются серьезные проблемы. Хотя такой рекрутинг продолжается.

– Насколько сейчас по линии фронта чувствуется лимитирование боеприпасов у всех россиян, не только у "вагнеровцев"?

– В целом по линии фронта стратегический нарратив врага – это переход к оборонительным действиям. Но по тем направлениям, где продолжаются попытки наступательных операций, в частности, Бахмут, Авдеевка, они стараются не жалеть боеприпасов. Хотя информация о проблемах с БК, с техникой, с бронетехникой присутствует, и о проблемах с артиллерией – тоже. Мы их не можем и не должны относительно этих направлений преувеличивать, но поступают такие сигналы.

– Сегодня ночью (разговор состоялся 4 мая, – ред.) был очередной обстрел населенных пунктов Украины. Но вот что отличается. Если раньше с октября по 9 марта мы примерно понимали схему этих обстрелов – что это выпускают несколько десятков ракет по энергообъектам, в большинстве случаев, то с тех пор выглядит так, что эта схема уже не работает и, возможно, цели обстрелов уже другие. Потому что мы видим, что Укрэнерго и ДТЭК уже регулярно сообщают после обстрелов, что энергообъекты не пострадали. Хотелось бы спросить, какие цели теперь, какова схема этих обстрелов, по чему они стреляют?

– Первые волны, когда мы говорим о зимнем периоде обстрелов – это была попытка уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, погрузить Украину во тьму, посеять панику и таким образом заставить к капитуляции и принятию условий агрессора. Этого не вышло. Ракетный блицкриг, как и начальная операция взять Киев с 24 февраля, потерпели фиаско.

Сегодняшние атаки (с учетом того, что ракетный потенциал агрессора, особенно в части высокоточного вооружения, в значительной степени израсходован и так быстро обновлять они его не могут), их задача – это попытка усложнения или срыва дальнейших наступательных действий украинской армии по освобождению наших территорий. То есть (целями являются, – ред.) логистика, пути снабжения, техника, живая сила.

Но учитывая устаревшие данные, нехватку разведданных, учитывая наличие несовременного и невысокоточного вооружения, мы видим, что фактически идут удары по гражданским объектам и страдают не военные, а мирные граждане. Что в принципе является свидетельством террористических актов, которые продолжает так называемая Российская федерация и режим Путина, и показывает геноцидный характер войны, которую ведет Россия против Украины.

– Когда мы видим обстрелы многоэтажных жилых домов, это свидетельствует о том, что российское ракетное оружие не высокоточное или это все-таки целенаправленный террор?

– Это в разных ситуациях может свидетельствовать о разном, но также и о целенаправленном терроре. Есть доказанные факты, когда намеренно били именно по гражданским объектам, понимая, что там будут потери среди гражданского населения. Последний удар по Умани – именно из этой серии.

– Одно громкое дело, которое может быть связано с ГУР – или не может. Бывшему сотруднику ГУР и СБУ Роману Червинскому уведомлено подозрение о превышении им полномочий. Его действия якобы привели к утечке военной тайны и из-за этого был обстрелян аэродром в Канатовом Кировоградской области. Он утверждает, что выполнял задачи и что высшее военное руководство предоставило ему полномочия по выполнению этой операции. Имел ли он все-таки полномочия и действительно ли ему было поручено провести такое задание или руководством ГУР, или другими военными органами?

– Прежде всего следует отметить, что продолжается следствие. Главное управление разведки передало следствию всю информацию, известную нам. Главное управление разведки Министерства обороны Украины не имеет никакого отношения к этой так называемой операции и к этим событиям. По сути, это ключевой элемент. Дальше следствие будет продолжаться и, безусловно, детали будут установлены.

Но на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута как сразу нереалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в конце концов, к сожалению, и произошло. О вреде от реализации этих замыслов в публичной плоскости даже не все сейчас говорится и не все сейчас можно говорить. То есть на самом деле ущерб нанесен гораздо больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам.