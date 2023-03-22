В ГУР рассказали, как Россия меняет цели обстрелов

Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты и концентрация наших войск и логистика.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - напоминает Скибицкий.

Он отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - допускает Скибицкий.

Представитель ГУР обратил внимание - удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боев. Он добавил, что энергетика также останется среди целей врага.

"Останутся также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические - те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее", - говорит Скибицкий.

Вместе с тем он не исключает того, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения, как об этом ранее говорили в Воздушных силах.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", - добавляет Скибицкий.

Обращаем внимание! Полное интервью с представителем ГУР Минобороны Вадимом Скибицким для РБК-Украина выйдет завтра, 23 марта, на нашем сайте.

Напомним, как ранее сообщали в украинской военной разведке, войска РФ будут дальше продолжать тактику ракетного террора, но коренным образом повлиять ударами на украинскую экономику, логистику уже не смогут.

При этом в ВСУ отмечают, что тактика ударов россиян становится все более террористической, поскольку у врага нет успехов на поле боя.