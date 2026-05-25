ГУР раскрыло строение нового реактивного "Шахеда", который бьет по Украине с мая

Россия с мая 2026 года использует против Украины новый реактивный ударный дрон - "герань-4". Он быстрее предыдущих версий, маневреннее и значительно опаснее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Предыдущие реактивные версии "герани-3" Россия собирала на основе планера от обычной бензиновой "герани-2". Но тот планер оказался недостаточно прочным для полета на больших скоростях и активного маневрирования.
Поэтому россияне разработали полностью новый планер с усиленной конструкцией и улучшенной аэродинамикой. "герань-4" стала ответом на эффективность украинских дронов-перехватчиков.
Новый дрон получил несколько ключевых отличий от предыдущих версий:
В "геране-4" обнаружено два типа турбореактивных двигателей китайского производства:
Новая конструкция позволяет дрону:
"герань-4" может нести один из вариантов боевой части:
