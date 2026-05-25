ГУР раскрыло строение нового реактивного "Шахеда", который бьет по Украине с мая

09:50 25.05.2026 Пн
2 мин
Чем Россия заменила старый "Шахед" и почему новый дрон гораздо сложнее сбить?
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия применила новый реактивный дрон против перехватчиков Украины - детали от ГУР (defence-ua.com)

Россия с мая 2026 года использует против Украины новый реактивный ударный дрон - "герань-4". Он быстрее предыдущих версий, маневреннее и значительно опаснее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также: На Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона

Почему появился новый дрон

Предыдущие реактивные версии "герани-3" Россия собирала на основе планера от обычной бензиновой "герани-2". Но тот планер оказался недостаточно прочным для полета на больших скоростях и активного маневрирования.

Поэтому россияне разработали полностью новый планер с усиленной конструкцией и улучшенной аэродинамикой. "герань-4" стала ответом на эффективность украинских дронов-перехватчиков.

Что изменилось в конструкции

Новый дрон получил несколько ключевых отличий от предыдущих версий:

  • крылья теперь не отстегиваются от центральной части корпуса;
  • на корпусе стало меньше технологических люков - для снижения сопротивления воздуха;
  • габариты остались стандартными: 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

Китайские двигатели - основа тяги

В "геране-4" обнаружено два типа турбореактивных двигателей китайского производства:

  • Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, но уже снят с производства;
  • Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, этот двигатель ранее уже встречался на "геране-5".

Фото: состав нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)

Скорость и дальность - главные угрозы

Новая конструкция позволяет дрону:

  • маневрировать на скоростях от 300 до 400 км/ч;
  • разгоняться до 500 км/ч;
  • подниматься на высоту до 5000 метров;
  • лететь на расстояние до 450 километров.

Какую взрывчатку несет

"герань-4" может нести один из вариантов боевой части:

  • осколочно-фугасную или термобарическую массой 50 кг (ОФЗБЧ-50 или ТББЧ-50М);
  • увеличенную термобарическую массой 90 кг (ТББЧ-90).

Напомним, ранее на обломках российской ракеты Р-60, найденных на Черниговщине, обнаружили повышенный радиационный фон из-за элементов из обедненного урана. РБК-Украина выясняло, что такое обедненный уран и представляет ли он угрозу для людей.

Тем временем четыре ведущие технологические компании США добиваются отклонения исков пяти граждан Украины. Как сообщало РБК-Украина, истцы утверждают, что микрочипы и процессоры этих фирм использовались в российских ракетах, которыми убивали людей.

