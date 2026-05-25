ГУР розкрило будову нового реактивного "Шахеда", який б'є по Україні з травня

Чому з'явився новий дрон

Попередні реактивні версії "ґєрані-3" Росія збирала на основі планера від звичайної бензинової "ґєрані-2". Але той планер виявився недостатньо міцним для польоту на великих швидкостях і активного маневрування.

Через це росіяни розробили повністю новий планер із посиленою конструкцією та покращеною аеродинамікою. "ґєрань-4" стала відповіддю на ефективність українських дронів-перехоплювачів.

Що змінилось у конструкції

Новий дрон отримав кілька ключових відмінностей від попередніх версій:

крила тепер не відстібаються від центральної частини корпусу;

на корпусі стало менше технологічних люків - для зниження опору повітря;

габарити лишились стандартними: 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).

Китайські двигуни - основа тяги

У "ґєрані-4" виявлено два типи турбореактивних двигунів китайського виробництва:

Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, але вже знятий з виробництва;

Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, цей двигун раніше вже зустрічався на "ґєрані-5".

Фото: склад нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)

Швидкість і дальність - головні загрози

Нова конструкція дозволяє дрону:

маневрувати на швидкостях від 300 до 400 км/год;

розганятися до 500 км/год;

підніматися на висоту до 5000 метрів;

летіти на відстань до 450 кілометрів.

Яку вибухівку несе

"ґєрань-4" може нести один із варіантів бойової частини: