ГУР раскрыло строение нового реактивного "Шахеда", который бьет по Украине с мая
Россия с мая 2026 года использует против Украины новый реактивный ударный дрон - "герань-4". Он быстрее предыдущих версий, маневреннее и значительно опаснее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Почему появился новый дрон
Предыдущие реактивные версии "герани-3" Россия собирала на основе планера от обычной бензиновой "герани-2". Но тот планер оказался недостаточно прочным для полета на больших скоростях и активного маневрирования.
Поэтому россияне разработали полностью новый планер с усиленной конструкцией и улучшенной аэродинамикой. "герань-4" стала ответом на эффективность украинских дронов-перехватчиков.
Что изменилось в конструкции
Новый дрон получил несколько ключевых отличий от предыдущих версий:
- крылья теперь не отстегиваются от центральной части корпуса;
- на корпусе стало меньше технологических люков - для снижения сопротивления воздуха;
- габариты остались стандартными: 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).
Китайские двигатели - основа тяги
В "геране-4" обнаружено два типа турбореактивных двигателей китайского производства:
- Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, но уже снят с производства;
- Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, этот двигатель ранее уже встречался на "геране-5".
Фото: состав нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)
Скорость и дальность - главные угрозы
Новая конструкция позволяет дрону:
- маневрировать на скоростях от 300 до 400 км/ч;
- разгоняться до 500 км/ч;
- подниматься на высоту до 5000 метров;
- лететь на расстояние до 450 километров.
Какую взрывчатку несет
"герань-4" может нести один из вариантов боевой части:
- осколочно-фугасную или термобарическую массой 50 кг (ОФЗБЧ-50 или ТББЧ-50М);
- увеличенную термобарическую массой 90 кг (ТББЧ-90).
