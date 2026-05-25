ГУР раскрыло строение нового реактивного "Шахеда", который бьет по Украине с мая

Россия с мая 2026 года использует против Украины новый реактивный ударный дрон - "герань-4". Он быстрее предыдущих версий, маневреннее и значительно опаснее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Почему появился новый дрон

Предыдущие реактивные версии "герани-3" Россия собирала на основе планера от обычной бензиновой "герани-2". Но тот планер оказался недостаточно прочным для полета на больших скоростях и активного маневрирования.

Поэтому россияне разработали полностью новый планер с усиленной конструкцией и улучшенной аэродинамикой. "герань-4" стала ответом на эффективность украинских дронов-перехватчиков.

Что изменилось в конструкции

Новый дрон получил несколько ключевых отличий от предыдущих версий:

крылья теперь не отстегиваются от центральной части корпуса;

на корпусе стало меньше технологических люков - для снижения сопротивления воздуха;

габариты остались стандартными: 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

Китайские двигатели - основа тяги

В "геране-4" обнаружено два типа турбореактивных двигателей китайского производства:

Telefly LX-WP-160 - тяга 160 кг, но уже снят с производства;

Telefly TF-TJ2000A - тяга 200 кг, этот двигатель ранее уже встречался на "геране-5".

Фото: состав нового реактивного "Шахеда" (t.me/DIUkraine)

Скорость и дальность - главные угрозы

Новая конструкция позволяет дрону:

маневрировать на скоростях от 300 до 400 км/ч;

разгоняться до 500 км/ч;

подниматься на высоту до 5000 метров;

лететь на расстояние до 450 километров.

Какую взрывчатку несет

"герань-4" может нести один из вариантов боевой части: