В ГУР раскрыли заводы и институты, производящие российский истребитель Су-57

В ГУР раскрыли данные о более сотне предприятий, привлеченных к производству российских истребителей Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

"ГУР МО Украины обнародует интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57", - говорится в сообщении разведки.

Среди идентифицированных предприятий:

Санкт-Петербургское ОАО "Красный октябрь" - производитель вспомогательных силовых установок - газотурбинных двигателей-энергоблоков для Су-57;

Национальный институт авиационных технологий, который участвует в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;

Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, который осуществляет разработку и выполняет работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;

ООО "ЯШВ Авиа" - производитель авиационных шин для истребителей Су-57.

Отмечается, что треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимых для развития российской боевой авиации.

Что известно о Су-57

Су-57 - это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.

Самолет разработали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС. Первоначально в проекте должна была принимать соучастие Индия. Однако в апреле 2018 Индия отказалась от участия, индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель 5-го поколения", не соответствует заявленным требованиям незаметности, авионики, РЛС и другому.