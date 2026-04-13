ГУР "разобрало" новый дрон РФ: чьи детали в "Князе Вещий Олег"

По данным ГУР, разработчиком и производителем этого БпЛА является российский Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также создает другие типы беспилотников, в частности FPV-дроны и системы перехвата.

Характеристики беспилотника

Дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Заявленные характеристики включают:

радиус действия до 45 км;

продолжительность полета до 3,5 часов;

скорость до 130 км/ч;

высоту полета до 3 тыс. метров.

Беспилотник оснащен двумя камерами, в частности курсовой IP-камерой китайского производства и гиростабилизированной оптической системой с функциями искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей в реальном времени.

Также отмечается использование полетного контроллера на базе микроконтроллеров STMicroelectronics (производство в Китае и Тайване) и компонентов CUAV Technology.

Для защиты от радиоэлектронной борьбы применяется четырехканальная CRP-антенна, а движение обеспечивают электродвигатели SunnySky китайского производства.

Как отмечают в ГУР, производитель дрона сейчас находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии.

Другие страны санкционной коалиции пока не ввели ограничений против этого разработчика, что позволяет России сохранять доступ к зарубежным технологиям через посредников.