ГУР "разобрало" новый дрон РФ: чьи детали в "Князе Вещий Олег"

ГУР обнародовало перечень иностранных компонентов, из которых состоит разведывательный дрон РФ "Князь Вещий Олег". Российский производитель продолжает использовать детали из Китая, Швейцарии и Тайваня, несмотря на санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины на портале War&Sanctions.
По данным ГУР, разработчиком и производителем этого БпЛА является российский Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также создает другие типы беспилотников, в частности FPV-дроны и системы перехвата.
Характеристики беспилотника
Дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Заявленные характеристики включают:
Беспилотник оснащен двумя камерами, в частности курсовой IP-камерой китайского производства и гиростабилизированной оптической системой с функциями искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей в реальном времени.
Также отмечается использование полетного контроллера на базе микроконтроллеров STMicroelectronics (производство в Китае и Тайване) и компонентов CUAV Technology.
Для защиты от радиоэлектронной борьбы применяется четырехканальная CRP-антенна, а движение обеспечивают электродвигатели SunnySky китайского производства.
Как отмечают в ГУР, производитель дрона сейчас находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии.
Другие страны санкционной коалиции пока не ввели ограничений против этого разработчика, что позволяет России сохранять доступ к зарубежным технологиям через посредников.
Аналитики ГУР продолжают детально изучать новые образцы российского вооружения.
В частности, в марте разведка обнародовала интерактивные 3D-модели и описание составляющих барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Скальпель".
Специалисты исследовали обломки беспилотника, сбитого над Киевом 16 марта, который идентифицировали как модернизированный "Ланцет".
Кроме того, ранее разведчики сообщали о новом дроне типа "Шахед" ("Герань-2" серии "Э"), оснащенном авиационной ракетой Р-60.
Также установлено, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.