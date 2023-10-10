В ГУР сообщили, что не фиксировали факты использования РФ иранской баллистики

"Состоянием сегодня фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной прежде всего и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем", - рассказал Юсов.

Однако РФ все же может получить иранскую баллистику. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией.

Тегеран, как утверждают собеседники, находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, касающегося военно-технической сферы.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особенно выгоден самой Москве. Су-35 - это один из самых современных российских истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций сделать лишние самолеты в России сейчас не могут.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

Кроме того, недавно сообщалось, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

Стоит отметить, что Россия в свою очередь ждет от Ирана больше оружия. Москва, наладив поставки беспилотников, не прочь получить иранские ракеты. Почему Тегеран пока не передал россиянам баллистику и что может помешать этому соглашению в будущем - читайте в материале РБК-Украина.