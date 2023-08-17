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Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана, - WP

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Россия, Четверг 17 августа 2023 18:11
Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана, - WP Фото: Иран помогает России создать тысячи дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Утечка секретных документов показывает, что Москва с помощью Ирана продвигается к своей цели массового производства беспилотников, которые она может использовать для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, инженеры некогда оживленного промышленного центра в глубине России были заняты планированием. Команде было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно, производя самодетонационные беспилотники.

Ответственным за безопасность программы был отставной сотрудник ФСБ России. У высококвалифицированных работников изымали паспорта, чтобы они не могли покинуть страну. В переписке и других документах инженеры использовали зашифрованный язык: дроны были "лодками", их взрывчатка - "бамперами", а Иран - страна, которая тайно оказывает техническую помощь была "Ирландией" или "Беларусью".

Соглашение России с Ираном о продаже оружия на миллиард долларов, было заключено в ноябре в 500 милях к востоку от Москвы в регионе Татарстан. Ее цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года создать в стране 6000 беспилотников. Этого будет вполне достаточно, чтобы устранить хроническую нехватку российской армии беспилотных летательных аппаратов на передовой.

Сборник "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства.

При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сбора БПЛА.

Также в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны были построить до конца следующего года.

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