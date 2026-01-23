ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ГУР посчитали, сколько РФ потратила на массированный обстрел Украины 20 января

Украина, Пятница 23 января 2026 14:58
UA EN RU
В ГУР посчитали, сколько РФ потратила на массированный обстрел Украины 20 января Иллюстративное фото: в ночь на 20 января РФ выпустила по Украине сотни ракет и дронов (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Массированный комбинированный обстрел Украины 20 января обошелся России в более 131 млн долларов. Это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых российских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram.

В ночь на 20 января ударила по территории Украины с применением в целом 372 средств воздушного нападения. Среди них: баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковая "Циркон", крылатые ракеты Х-101, учебные РМ-48У, а также беспилотники "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

Общая стоимость использованного для обстрела Украины вооружения превышает 131 миллион долларов.

В ГУР сообщили, что это равно годовому бюджету Великого Новгорода с населением около 220 тысяч человек. Также это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых регионов страны-агрессора.

"За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие расходы на массированный обстрел происходят на фоне рекордного дефицита бюджета. В 2025 году он достиг 70 млрд долларов или около 2,6% ВВП.

Ночной обстрел Украины 20 января

Напомним, что в ночь на 20 января россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Под ударом были Киев, Днепр, Винницкая область, Черноморск и другие регионы. Была повреждена энергетическая инфраструктура, погибли и получили ранения люди.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина за сутки до массированного обстрела страны-агрессора получила ракеты для систем ПВО. Они помогли отразить вражеский обстрел в ночь на 20 января.

Больше подробностей о вражеском комбинированном ударе в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов