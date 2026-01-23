В ГУР посчитали, сколько РФ потратила на массированный обстрел Украины 20 января

Массированный комбинированный обстрел Украины 20 января обошелся России в более 131 млн долларов. Это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых российских регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram .

В ночь на 20 января ударила по территории Украины с применением в целом 372 средств воздушного нападения. Среди них: баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковая "Циркон", крылатые ракеты Х-101, учебные РМ-48У, а также беспилотники "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

Общая стоимость использованного для обстрела Украины вооружения превышает 131 миллион долларов.

В ГУР сообщили, что это равно годовому бюджету Великого Новгорода с населением около 220 тысяч человек. Также это сопоставимо с третью годового бюджета некоторых регионов страны-агрессора.

"За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие расходы на массированный обстрел происходят на фоне рекордного дефицита бюджета. В 2025 году он достиг 70 млрд долларов или около 2,6% ВВП.