ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В ГУР порахували, скільки РФ витратила на масований обстріл України 20 січня

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 14:58
UA EN RU
В ГУР порахували, скільки РФ витратила на масований обстріл України 20 січня Ілюстративне фото: в ніч на 20 січня РФ випустила по Україні сотні ракет та дронів (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Масований комбінований обстріл України 20 січня обійшовся Росії у понад 131 млн доларів. Це зіставно з третиною річного бюджету деяких російських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР в Telegram.

В ніч на 20 січня вдарила по території України із застосуванням загалом 372 засобів повітряного нападу. Серед них: балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукова "Циркон", крилаті ракети Х-101, навчальні РМ-48У, а також безпілотники "Герань", "Гарпія" та "Гербера".

Загальна вартість використаного для обстрілу України озброєння перевищує 131 мільйон доларів.

В ГУР повідомили, що це дорівнює річному бюджету Великого Новгороду з населенням близько 220 тисяч осіб. Також це зіставно з третиною річного бюджету деяких регіонів країни-агресорки.

"За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що такі витрати на масований обстріл відбуваються на тлі рекордного дефіциту бюджету. У 2025 році він сягнув 70 млрд доларів або близько 2,6% ВВП.

Нічний обстріл України 20 січня

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Вінниччина, Чорноморськ та інші регіони. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, загинули й отримали поранення люди.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україна за добу до масованого обстрілу країни-агресорки отримала ракети для систем ППО. Вони допомогли відбити ворожий обстріл в ніч на 20 січня.

Більше подробиць про ворожий комбінований удар в ніч на 20 січня - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні Ракети Дрони
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів