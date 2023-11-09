В ГУР анонсировали ряд операций "похожих на события в Керчи"

По словам спикера, о результатах серии новых операций общественность может узнать в ближайшее время.

"Сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (крылатых ракет, - ред.) "Калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", - отметил Юсов.

Также представитель военной разведки не стал подтверждать или опровергать информацию в прессе о том, что точные координаты корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт" слил российский капитан из Ингушетии за 1500 долларов.

"Комментировать на данном этапе такие вещи нет необходимости... Не будем говорить. Мы используем разную мотивацию общения с врагом - идейную и меркантильную в том числе", - сказал Юсов.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы. Тогда российские захватчики рассказывали о работе противовоздушной обороны.

Позже украинские военные заявили о том, что Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в строй Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Добавим, что ранее военный эксперт Алексей Гетьман в беседе с изданием пояснил значение удара по корвету "Аскольд" в Керчи.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.