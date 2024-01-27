Ситуация на фронте сегодня 27 января

В Украине на фронте в течение суток произошло 98 боевых столкновений. Враг усилил атаки на Купянском направлении и обстрелял ракетами ряд городов в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 8 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области. Также аргессор нанес 4 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

Утром российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак оккупантов вблизи Тернив и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 14 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

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