ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов в сутки (Getty Images)

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 381 370 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 381 370 (+770) человек ликвидировано;

танков - 6271 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед;

артиллерийских систем - 9085 (+3) ед;

РСЗО - 972 (+0) ед;

средства ПВО - 660 (+0) ед;

самолетов - 331 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7037 (+4) ед;

крылатые ракеты - 1845 (+0) ед;

корабли/катера - 23 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед;

специальная техника - 1433 (+8) ед. Фото: потери врага по состоянию на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какова ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска сейчас ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области. Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.