ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 381 370 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 381 370 (+770) человек ликвидировано;
- танков - 6271 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 9085 (+3) ед;
- РСЗО - 972 (+0) ед;
- средства ПВО - 660 (+0) ед;
- самолетов - 331 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7037 (+4) ед;
- крылатые ракеты - 1845 (+0) ед;
- корабли/катера - 23 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед;
- специальная техника - 1433 (+8) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какова ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска сейчас ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.
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