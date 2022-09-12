Гуменюк про ситуацію в Чорному морі: ворог вивів кораблі в море, щоб не дістало "бавовнятко"

Російські війська вивели в Чорне море великі десантні кораблі. Ймовірно, це зроблено для того, щоб їх не дістало "бавовнятко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на брифінгу.

Відзначається, що російські війська намагаються тримати свої кораблі в безпосередній близькості до пунктів базування, оскільки в морі спостерігається шторм.

"Вони не можуть посунутися ближче, ховаються за мисом Тарханкут, оскільки усвідомлюють, що відсутність крейсера, відсутність системи протиповітряної оборони, яку вони намагалися облаштувати на острові Зміїний, робить їх уразливими", - розповіла вона.

При цьому вона повідомила, що російське командування вивело в море великі десантні кораблі.

"Це скоріше психологічний тиск і спроба якось підтримати моральний дух.. Ну і побоювання того, що довго стоять біля причалу - може бути недотримання заходів безпеки, небезпечне куріння, яке може спричинити за собою певну детонацію. Тому, швидше за все, ворог вивів кораблі в море, щоб не дістало бавовнятко", - сказала Гуменюк.

Крім того, вона додала, що зараз в Чорному морі знаходяться чотири ракетоносії, які оснащені 26 ракетами типу "Калібр".

"Вони можуть бути застосовані, як це було минулого вечора по об'єктах в тому числі критичної інфраструктури, тому сигнали повітряної тривоги для всіх обов'язкові", - підкреслила спікер.