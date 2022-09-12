Гуменюк о ситуации в Черном море: враг вывел корабли в море, чтобы не достало "бавовнятко"

Российские войска вывели в Черное море большие десантные корабли. Вероятно, это сделано для того, чтобы их не достало "бавовнятко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на брифинге.

Отмечается, что российские войска стараются держать свои корабли в непосредственной близости к пунктам базирования, поскольку в море наблюдается шторм.

"Они не могут подвинуться ближе, прячутся за мысом Тарханкут, поскольку осознают, что отсутствие крейсера, отсутствие системы противовоздушной обороны, которую они пытались обустроить на острове Змеиный, делает их уязвимыми", - рассказала она.

При этом она сообщила, что российское командование вывело в море большие десантные корабли.

"Это скорее психологическое давление и попытка как-то поддержать моральный дух.. Ну и опасения того, что долго стоят у причала - может быть несоблюдение мер безопасности, опасное курение, которое может повлечь за собой определенную детонацию. Поэтому, скорее всего, враг вывел корабли в море, чтобы не достало бавовнятко", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что сейчас в Черном море находятся четыре ракетоносителя, которые оснащены 26 ракетами типа "Калибр".

"Они могут быть применены, как это было прошлым вечером по объектам в том числе критической инфраструктуры, поэтому сигналы воздушной тревоги для всех обязательны", - подчеркнула спикер.