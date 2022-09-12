ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гуменюк о ситуации в Черном море: враг вывел корабли в море, чтобы не достало "бавовнятко"

Новина українською →
Крым, Понедельник 12 сентября 2022 14:40
Гуменюк о ситуации в Черном море: враг вывел корабли в море, чтобы не достало "бавовнятко" Фото: россияне вывели несколько десантных кораблей в Черное море (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вывели в Черное море большие десантные корабли. Вероятно, это сделано для того, чтобы их не достало "бавовнятко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на брифинге.

Отмечается, что российские войска стараются держать свои корабли в непосредственной близости к пунктам базирования, поскольку в море наблюдается шторм.

"Они не могут подвинуться ближе, прячутся за мысом Тарханкут, поскольку осознают, что отсутствие крейсера, отсутствие системы противовоздушной обороны, которую они пытались обустроить на острове Змеиный, делает их уязвимыми", - рассказала она.

При этом она сообщила, что российское командование вывело в море большие десантные корабли.

"Это скорее психологическое давление и попытка как-то поддержать моральный дух.. Ну и опасения того, что долго стоят у причала - может быть несоблюдение мер безопасности, опасное курение, которое может повлечь за собой определенную детонацию. Поэтому, скорее всего, враг вывел корабли в море, чтобы не достало бавовнятко", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что сейчас в Черном море находятся четыре ракетоносителя, которые оснащены 26 ракетами типа "Калибр".

"Они могут быть применены, как это было прошлым вечером по объектам в том числе критической инфраструктуры, поэтому сигналы воздушной тревоги для всех обязательны", - подчеркнула спикер.

Напомним, вчера российская армия выпустла по Украине 12 ракет. Шесть из них - ракеты "Калибр"- были выпущены с кораблей из акватории Черного моря.

Одна из ракет, выпущенная во время вчерашней атаки на Украину, ударила по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное море
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина идет за своим. Как ВСУ переходят от обороны в наступление