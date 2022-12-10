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Практически блэкаут. Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе после обстрела

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Одесса, Суббота 10 декабря 2022 12:24
Практически блэкаут. Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе после обстрела Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на отсутствие света в Одессе практически повсеместно, кроме объектов критической инфраструктуры, в городе есть вода, работают котельни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Очередной удар врага по инфраструктуре. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", - рассказал он.

По его словам, несмотря на это, в городе есть водоснабжение и водоотвод. Работают 11 районных котельных и большинство малых.

"Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все "Пункты Несокрушимости". Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты ДТЭК работают для ликвидации повреждений. Ситуация тяжелая, но контролируемая", - констатировал мэр.

Как сообщалось, в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

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