Гуменюк розповіла про вразливість іранських дронів

Функціонування іранських дронів-камікадзе безпосередньо залежить від погодних умов і може бути порушене в холодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу " Freeдом ".

За її словами, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.