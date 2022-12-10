Гуменюк розповіла про вразливість іранських дронів
Функціонування іранських дронів-камікадзе безпосередньо залежить від погодних умов і може бути порушене в холодну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу "Freeдом".
За її словами, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.
"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила Гуменюк.
Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.
Пізніше з'ясувалося, що через атаку всіх споживачів в Одесі було відключено від електропостачання.
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