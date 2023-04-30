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Гуменюк о пожаре в Севастополе: подрыв логистики - один из элементов подготовки ВСУ

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Подрыв логистики врага - это один из элементов подготовки Сил обороны к активным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очень большая степень тревожности (в Крыму после пожара на нефтебазе, - ред.) и очень большие потоки, направленные по всем маршрутам, куда можно выезжать. Даже среди военных, как они себе считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются", - сказала она.

Гуменюк добавила, что подрыв логистики врага - это один из элементов подготовки к активным действиям и наступлению Сил обороны Украины. По ее словам, уничтожение крупной нефтебазы в Севастополе заставит оккупантов переориентироваться и рассредоточиться.

Спикер заявила, что в Черном море по состоянию на утро находится 11 кораблей врага, ракетоносителей нет из-за шторма. В Азовском море находится одно вражеское судно.

"Они (корабли РФ, - ред.) маневрируют в том районе, который считают для себя безопасным и рассредоточили силы и средства. Но ракетоносители все заведены в пункты базирования, шторм действительно мощный... Это говорит об определенной паузе", - отметила Гуменюк.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе загорелся масштабный пожар. Оккупанты заявили об "атаке беспилотника".

Украинская разведка назвала пожар во временно оккупированном Крыму "божьей карой за Умань".

В Генштабе ВСУ заявили, что на нефтебазе хранили топливо для российского флота, а оккупанты после инцидента начали писать рапорты на отпуск.

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