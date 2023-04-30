Гуменюк про пожежу у Севастополі: підривання логістики - один з елементів підготовки ЗСУ

"Дуже великий ступінь тривожності (у Криму після пожежі на нафтобазі, - ред.) і дуже великі потоки, спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини евакуюються", - сказала вона.

Гуменюк додала, що підривання логістики ворога - це один з елементів підготовки до активних дій та наступу Сил оборони України. За її словами, знищення великої нафтобази у Севастополі змусить окупантів переорієнтовуватися та розосередитися.

Речниця заявила, що у Чорному морі станом на ранок перебуває 11 кораблів ворога, ракетоносіїв немає через шторм. В Азовському морі перебуває одне вороже судно.

"Вони (кораблі РФ, - ред.) маневрують у тому районі, який вважають для себе безпечним і розосередили сили і засоби. Але ракетоносії всі заведені у пункти базування, шторм дійсно потужний... Це говорить про певну паузу", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі в Севастополі спалахнула масштабна пожежа. Окупанти заявили про "атаку безпілотника".

Українська розвідка назвала пожежу в тимчасово окупованому Криму "божою карою за Умань".

У Генштабі ЗСУ заявили, що на нафтобазі зберігали паливо для російського флоту, а окупанти після інциденту почали писати рапорти на відпустку.

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