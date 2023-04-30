Заморозки, дожди и местами шквалы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 30 апреля, ухудшится. В одних регионах прогнозируют дожди, а в других заморозки, при этом местами еще усилится ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В южных, восточных, большинстве центральных областей ночью умеренные (в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ночью местами значительные), днем небольшие дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5 +10 градусов, а днем +10 +15 градусов. На остальной территории без осадков.

Лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью будет +1 +6 градусов.

При этом в западных областях на поверхности почвы, а также в северных, Винницкой и Хмельницкой областях в воздухе заморозки 0-5 градусов. В данных регионах температура днем поднимется до +11 +16 тепла.

Синоптики прогнозируют, что ветер сегодня будет северо-восточным, а в западных областях северо-западным, 7-12 м/с. Вместе с тем в юго-восточной части местами порывы до 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью упадет до 0-5 градусов мороза, а днем поднимется до +3 +8.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью по столице заморозки 0-2 градуса, а днем температура воздуха поднимется до +13 +15 тепла.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее.

Добавим, также мы писали, какая будет погода в Украине в мае.

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