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Взрывы в Одесской области и масштабная тревога: детали очередной ракетной атаки РФ

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Одесса, Пятница 21 июля 2023 11:13
Взрывы в Одесской области и масштабная тревога: детали очередной ракетной атаки РФ Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

После серии ночных атак Россия днем снова атакует Украину. Известно о пусках ракет в направлении юга и севера нашей страны.

Детали очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Масштабная тревога

Около 10:40 в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе запуска оккупантами ракет. Военные призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Позже в южных областях отменили тревогу, но из-за активности вражеской авиации над Черным морем на юге снова прозвучали сирены.

Одесская область

Жители Одесской области в соцсетях сообщили о взрывах. Предполагалось, что в регионе сработало ПВО. В свою очередь Одесская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу военных.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Также военные предупреждали о ракетной опасности из-за российских самолетов в акватории Черного моря.

Черниговская область

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что враг атакует регион ракетами. Он призвал жителей быть осторожными.

Позже Оперативное командование "Север" уточнило, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Черниговской области. В результате атаки поврежден дом культуры. По предварительным данным, жертв нет.

Взрывы в Одесской области и масштабная тревога: детали очередной ракетной атаки РФ

Фото: оккупанты ударили ракетами по Черниговской области (t.me/ok_pivnich1)

Оккупанты обстреливают Одесскую область

Напомним, за последнюю неделю Россия усилила обстрелы юга Украины. Это произошло на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

В частности, оккупанты несколько ночей подряд атакуют Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. Так, сегодня Россия ракетами "Калибр" попала в терминалы с зерном. Было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя, пострадали два человека и техника ГСЧС.

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