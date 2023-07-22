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Силы ПВО ночью сбили все вражеские дроны-камикадзе

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Украина, Суббота 22 июля 2023 09:22
Силы ПВО ночью сбили все вражеские дроны-камикадзе Фото: силы ПВО ночью сбили 5 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 22 июля пыталась атаковать Украину 5 дронами-камикадзе иранского производства. Силы противовоздушной обороны сбили все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Однако все беспилотники были уничтожены.

Кроме того, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 9 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Ночная атака

Напомним, этой ночью воздушная тревога звучала на востоке, юге и в центре Украины. Военные предупреждали о возможных ударах противника.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, вражеские дроны сбили над Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областями. Местные власти подтверждают эту информацию.

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