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Атаки РФ. Враг взял паузу, но заполнил ее "Шахедами", - Гуменюк

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Одесса, Суббота 22 июля 2023 09:46
Атаки РФ. Враг взял паузу, но заполнил ее "Шахедами", - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, вероятно, взяла паузу в обстрелах Украины. Но враг активизировал разведку, чтобы собрать информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников, и это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Шахедов" в нашей зоне ответственности", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что сегодняшняя вражеская атака с применением пяти "Шахедов" направлена на разведку реагирования сил ПВО.

Спикер добавила, что активизация российских разведывательных беспилотников свидетельствует о том, что оккупанты пытаются собрать информацию. В частности, о припортовой инфраструктуре Украины. По ее словам, активность вражеских беспилотников фиксируют в акватории Черного моря по направлению к побережью.

Обстрелы Одесской области

Напомним, за последнюю неделю Россия усилила обстрелы юга Украины. Это произошло на фоне ее выхода из "зернового соглашения".

В частности, оккупанты несколько ночей подряд атакуют Одесскую область. Под ударом врага портовая инфраструктура и зерновые терминалы. За прошедшие сутки россияне дважды атаковали Одесскую область.

Этой ночью враг выпустил по Украине пять дронов-камикадзе. Однако силы ПВО сбили все вражеские цели.

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