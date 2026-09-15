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Гуманоид каждые 10 минут: Китай открыл первый в мире конвейер роботов

15:11 15.09.2026 Вт
2 мин
Работы производят роботов?
aimg Ольга Завада
Гуманоид каждые 10 минут: Китай открыл первый в мире конвейер роботов UBTECH выводит промышленную робототехнику на новый уровень (фото: UBTECH)
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Гуманоидных роботов запустили в массовое производство - китайская UBTECH запустила завод, способный выпускать тысячи машин в год.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gasgoo.

Цифровые двойники

Для оптимизации процессов создатели создали точную виртуальную копию компании 1:1 на базе платформы Siemens Plant Simulation.

Как это работает?

Виртуальное моделирование: платформа воспроизводит рабочие станции, стеллажи и напольные AGV-машины.

Моделирование процессов от приема сырья до отгрузки готовой продукции существенно снижает затраты на отладку непосредственно на площадке.

Конвейер выпускает одну единицу гуманоида каждые 10 минут. Планируемая годовая мощность превышает 10 000 единиц.

Смарт-система Yanshee MOM: совместная разработка руководит производственными графиками, логистикой материалов и складом.

Полная прослеживаемость: каждый робот получает уникальный серийный номер, позволяющий отслеживать детали, партии, параметры сборки и тестовые данные на протяжении всего цикла жизни.

Гуманоид каждые 10 минут: Китай открыл первый в мире конвейер роботовUBTECH и Siemens запустили цифровой суперзавод роботов в Китае (фото: UBTECH)

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Работы на конвейере и гибкой линии

Главная особенность площадки - активное вовлечение гуманоидов в процессы изготовления других роботов.

Модели роботов Cruzr Y1 и Cruzr S2 работают вместе с людьми, выполняя задачи по распаковке, укладке на поддоны, загрузке и транспортировке компонентов.

Вместо жестких фиксированных линий используется гибкая система: соединение коллаборативных рук, манипуляторов, логистических машин и поворотных станков с возможностью вращения на 360 градусов.

Это позволяет оперативно перенастраивать выпуск моделей Walker и Cruzr на одной линии.

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Это финансово выгодно?

Переход к массовому выпуску существенно отразился на финансовых результатах UBTECH за первое полугодие

  • Общая выручка достигла 178,8 миллиона долларов (рост на 104,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

  • Продажи роботов: общие объемы реализации гуманоидов составили 16 123 единицы (рост на 268,3 процента).

  • Полномерные модели: выручка в сегменте крупных андроидов выросла на 1445 процентов и составила 83 миллиона долларов, а количество проданных единиц достигло 921 работа (рост на 1946,7 процента).

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